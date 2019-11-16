Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu ilçesi Şıracı Köyü'nde A.A. ve A.A. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları ve evlerinde gizlediklerini tespit etti.

2 KİLOGRAMDAN FAZLA UYUŞTURU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, uyuşturucu maddeyi ele geçirmek ve şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucu 2 bin 406 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.