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Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kişi tutuklandı.

İHA | 16.11.2019 - 03:59..
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu ilçesi Şıracı Köyü'nde A.A. ve A.A. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları ve evlerinde gizlediklerini tespit etti.

2 KİLOGRAMDAN FAZLA UYUŞTURU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, uyuşturucu maddeyi ele geçirmek ve şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucu 2 bin 406 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

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