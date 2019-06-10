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Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

Malatya'ya özgü kayısı, Iğdır'ın gündeminde. Öyle ki Iğdırlılar, kentte yetişen kayısının bir dünya markası olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 17:36..
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Dünya kayısı ihracatının yüzde 85'ini karşılayan Malatya'ya rakip çıktı.

Iğdır'da yetişen kayısının 'bir dünya markası' olduğu söyleniyor. Bunu dile getiren ise Iğdırspor Twitter hesabı...

Sadece Iğdırspor değil, kentte yaşayanlar da aynı görüşe sahip...

Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

TWİTTER ÜZERİNDEN ATIŞMA

Malatya'ya özgünlüğü ile bilinen kayısının paylaşılamaması, Iğdır'ın kayısıya sahip çıkması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.

Kayısının doğunun Paris'i olarak bilinen Malatya'ya has olduğunu söyleyen  Twitter kullanıcıları tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

KAYISI DIŞINDA IĞDIR İLE İLGİLİ BİLİNENLER

Öte yandan tarım ve hayvancılığın ön plana çıktığı Iğdır'da, tarihi kalıntılara rastlamak da mümkün. Ermenistan ile sınır komşusu olan aynı zamanda meşhur yemekleri ünlü olan kent, madencilikte de önemli bir yer tutuyor. Ünlü ponza taşı Iğdır'da çıkıyor.

Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

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