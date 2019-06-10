Iğdırspor'un kayısı paylaşımı olay yarattı

Dünya kayısı ihracatının yüzde 85'ini karşılayan Malatya'ya rakip çıktı.

Iğdır'da yetişen kayısının 'bir dünya markası' olduğu söyleniyor. Bunu dile getiren ise Iğdırspor Twitter hesabı...

Sadece Iğdırspor değil, kentte yaşayanlar da aynı görüşe sahip...





TWİTTER ÜZERİNDEN ATIŞMA

Malatya'ya özgünlüğü ile bilinen kayısının paylaşılamaması, Iğdır'ın kayısıya sahip çıkması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.

Kayısının doğunun Paris'i olarak bilinen Malatya'ya has olduğunu söyleyen Twitter kullanıcıları tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

KAYISI DIŞINDA IĞDIR İLE İLGİLİ BİLİNENLER

Öte yandan tarım ve hayvancılığın ön plana çıktığı Iğdır'da, tarihi kalıntılara rastlamak da mümkün. Ermenistan ile sınır komşusu olan aynı zamanda meşhur yemekleri ünlü olan kent, madencilikte de önemli bir yer tutuyor. Ünlü ponza taşı Iğdır'da çıkıyor.



