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İğneyi gören kedinin güldüren korku dolu bakışları

Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde kameraya alınan sevimli kedinin, veterinerin elindeki iğneyi gördükten sonra verdiği tepki görülmeye değer.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 13:25..
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Gün geçmiyor ki hayvanlar aleminden komik bir video gündeme düşmesin... Bu sevimli dostların, kameraya yansıyan komik hallerinin bir örneği de Bolu'daki bir veterinerde çekildi.

ŞAŞKIN KEDİNİN İĞNEYE VERDİĞİ TEPKİYİ GÖRMELİSİN

Kedisini bağışıklık aşısı için veterinere götüren bir kişi, aşıyı gören evcil hayvanının şaşkınlığını çekmek için telefonuna sarıldı.

Ortaya çıkan görüntülerde kedinin ''Kime yapacaksınız o iğneyi?'' dercesine bakışı, insanın yüzünde tebessüm bırakıyor.

İğneyi gören kedinin komik anları

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