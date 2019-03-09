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İguana Şinasi'nin ev keyfi

Ankara'da yaşayan Zehra Yıldız, evinde beraber yaşadığı 'İguana Şinasi'yle' mutlu bir hayat sürdürüyor.

İHA | 09.03.2019 - 10:09..
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Ankara'da fen bilgisi öğretmeni olan Zehra Yıldız, tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan Şinasi’yle 10 yıldır birlikte yaşıyor.

İguana Şinasi'nin ev keyfi

BİRBİRİMİZDEN ÇOK SIKILMIŞTIK, İGUANA ALDIK

İguana besleme fikrinin; üniversite yıllarında öğrenci evinde, arkadaşlarıyla beraber hayatlarına renk gelmesi için bir evcil hayvan besleme düşüncesiyle doğduğunu söyleyen Zehra Yıldız, "Artık birbirimizden o kadar sıkılmıştık ki, bir evcil hayvan alalım, başka bir şeyle uğraşalım, hayatımıza renk gelsin dedik. Evcil hayvan beslemenin sorumluluğunun çok fazla olduğunu biliyorduk. Mezun olacaklar var, çalışanlar var. Sonrasında bakımı var ve hayvanı alıp hevesimiz geçince dışarı bırakmakta istemedik" ifadelerini kullandı.

İguana Şinasi'nin ev keyfi

PİTON MU TARANTULA MI İGUANA MI DEYİNCE İGUANAYI SEÇTİLER

Öğrenci evine alacakları hayvanı kendisinin seçmesi durumunda tamamen bakımını üstlenmek istediğini söyleyen Zehra Yıldız, "Onlara 3 seçenek sundum. İlk seçeneğim 'Piton yılanı' dedim ve tepkileri tabii ki 'hayır' oldu. Diğer seçenek olarak ise 'Tarantula' besleyebileceğimizi söyledim ama ondan da çekindiler. En son 'İguana' besleyelim dediğimde hep bir ağızdan ikisi de 'İguana' diye bağırınca, o gece internetten sipariş verdik" diye konuştu.

İguana Şinasi'nin ev keyfi

“EVDE YAŞAM KOŞULLARINI UYGUN BİR HALE GETİRDİM”

İguana bakımını 'Şinasi'yi' aldıktan sonra yaptığı araştırmalarla öğrendiğini söyleyen Yıldız, "Şinasi'nin yemek yediği saat belli, zaten aynı zamanda uyuyoruz ve aynı zamanda uyanıyoruz. Yaşam ortamlarının nasıl olması gerektiği, nasıl beslenmesi gerektiği ya da nasıl yaşadığıyla alakalı araştırmalar yaptım. Hatta tanıdığım petshoplarda iguanalar vardı, gidip onları seviyordum. Birkaç günlüğüne bakmayı istiyordum. O yüzden bakım benim için zor olmadı. Şinasi'yi aldığım anda evde yaşam koşullarını uygun bir hale getirdim" dedi.

İguana Şinasi'nin ev keyfi

"HER YERE KENDİ ARACIMLA GİTMEM GEREKİYOR"

Özellikle seyahat ederken iguana Şinasi'yi yanında götüremediğinden yakınan Yıldız, şunları söyledi; "Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimde uçaklarda 'Şinasi'yi' taşımadıkları için sıkıntı yaşıyorum. Her yere kendi aracımla gitmem gerekiyor ve gittiğim yerlerde kaldığım oteller bazen problem olabiliyor."

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