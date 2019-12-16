İHA ve SİHA'lar KKTC'ye ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin isteği üzerine Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı almıştı.

Karar üzerine dün gece 3 tır İHA ve SİHA, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan tırlar, 01.30 sıralarında Geçitkale Havaalanı'na gönderildi.

SİHA VE İHA'LAR YARINDAN İTİBAREN GEÇİTKALE'DEN HAVALANACAK

Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, ''Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı'' demişti.

GEÇİTKALE SAVAŞ UÇAKLARININ KULLANIMINA DA UYGUN

Geçitkale Havaalanı'nda savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde.