İHA'lar için pilot alımı yapılacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan "BAYRAKTAR TB2 & AKINCI takımı seni bekliyor!" başlığıyla yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu.

FARKLI ALANLARDA DA ALIM YAPILACAK

Bayraktar, başta insansız hava aracı (İHA) pilotu olmak üzere bir çok farklı alanda personel alımı yapacaklarını duyurdu. İHA pilotu olmak isteyenlerin Üniversitelerin, Yüksek Okulların Pilot Eğitimi, Elektronik, Elektrik, Makine, Uçak vb. bölümlerinden mezun veya ilgili alanda görev yapmış tecrübeye sahip olunması istendi.