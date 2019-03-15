2 yılda 3 bin 333 terörist öldürüldü

Türkiye'nin yerli ve milli silah hamlesi her geçen gün başarılı sonuçlar verirken; geliştirilen yeni teknolojiler de terörle mücadeleye katkı sağlıyor.

Atılan yeni adımlar olumlu sonuçlar verdi, terör örgütlerinin üzerine adeta balyoz gibi inildi.

3 BİN 333

2 yıllık operasyonlar sonucunda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA'LARA YENİ APARAT YOLDA

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İHA'ların altına bir yazılım yaptık bir de aparat takıyoruz oraya. Şimdi siz görün mayıs ayında tamamlıyoruz. Mayıs ayından sonra, bugüne kadar pestillerini çıkardık zaten 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hal getirdik ve devam ediyoruz. Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını." şeklinde konuştu.