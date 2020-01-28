Jandarma Genel Komutanlığının Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif Uçaklarını (İKU) depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yönlendirildi.

Deprem esnasında havada keşif görevi icra eden 3 İHA, Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildi.

Aynı dakikalarda İHA’ların yanı sıra 1 İKU da söz konusu bölgeye intikal etti.

GÖRÜNTÜLER MERKEZE GİTTİ

İlk defa Elazığ depreminde İHA/İKU sistemleri tespit/irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde etkili olarak kullanıldı.

Depremin ardından 25 dakika kısa bir sürede görüntüler Jandarma Komuta Merkezi'ne aktarıldı.

İHA'ların gözünden deprem bölgesi ViDEO