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İHA'ların gözünden deprem bölgesi

Depremin ardından bölgeye gönderilen İHA'lar, 25 dakika içinde görüntüleri komuta merkezlerine aktarmaya başladı.

İHA | 28.01.2020 - 09:28..
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İHA'ların gözünden deprem bölgesi

Jandarma Genel Komutanlığının Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif Uçaklarını (İKU) depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yönlendirildi.

Deprem esnasında havada keşif görevi icra eden 3 İHA, Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildi.

Aynı dakikalarda İHA’ların yanı sıra 1 İKU da söz konusu bölgeye intikal etti.

GÖRÜNTÜLER MERKEZE GİTTİ

İlk defa Elazığ depreminde İHA/İKU sistemleri tespit/irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde etkili olarak kullanıldı.

Depremin ardından 25 dakika kısa bir sürede görüntüler Jandarma Komuta Merkezi'ne aktarıldı.

İHA'ların gözünden deprem bölgesi ViDEO

İHA'ların gözünden deprem bölgesi

İHA'ların gözünden deprem bölgesi

İHA'ların gözünden deprem bölgesi

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