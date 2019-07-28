İhaleye açılacak olan Salda Gölü için uyarı geldi

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün kenarında yapılacak olan Millet Bahçesi’nin ihalesi 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulüne göre yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi’ne ait sosyal donatılar inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 31 Temmuz Çarşamba günü TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

İşin yapım süresi yer tesliminden itibaren 360 takvim günü olarak belirlendi.

"5 YIL İÇERİSİNDE YOK OLUR"

Salda Gölünde bilimsel çalışmalar yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu Üyesi Yard. Doç. Dr. Erol Kesici ise ihale öncesinde önemli uyarılarda bulundu.

Salda Gölü'nün bir dünya mirası olduğunun altını çizen Erol Kesici, “Salda Gölü’nün güzelliğini sağlayan biyo-mineraller, canlı bir oluşum bu. Dünyada iki noktada böylesi bir oluşum var. Böylesi bir alana millet bahçesi yapmanın amacı nedir? Millet bahçesi yapmakla buraya daha fazla turist çekemezsiniz. Bu şekilde insanları bilinçsizce alana doldurursanız beş yıl para kazanırsınız ama 5 yılın ardından burası yok olur ve ortaya bütün doğal değerleri yok edilmiş çirkin bir alan kalır” diye konuştu.

Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü VİDEO



