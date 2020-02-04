İhaleye fesat operasyonu: 168 gözaltı kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve kantinlerde ihaleye fesat karıştırarak 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis 34 ilde eş zamanlı ev ve iş yerlerine baskın yaptı.

ŞEBEKE LİDERİ ORTAYA ÇIKTI

Şebeke liderliğini Derviş B. isimli şahsın yaptığı öne sürülürken, operasyonda 168 zanlıdan birçoğu gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimine getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi.