Suriye'de insani şartlar giderek yaşanılmaz bir hale ulaşıyor. Özellikle rejimin halka yönelik saldırılarında çok sayıda sivil feci şekilde yaşamını yitirdi.

Özellikle bu son dönemde artan bu saldırılara dikkat çeken İHH Başkanı Bülent Yıldırım İHH'nın sosyal medya hesabı üzerinden Acil Çağrı başlıklı bir video paylaştı.

ACİL ÇAĞRI

Özellikle rejim güçleri içinde bulunduğumuz son günlerde saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ramazan'ı dinlemeden sivilleri bombalayan unsurlara karşı İHH Başkanı Yıldırım yardımseverlere insani yardım çağrısında bulundu.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım'dan acil Suriye çağrısı VİDEO

Yıldırım "Şuanda rejim ve birçok ülke İdlib bölgesine uçaklarıyla bomba atıyor. İnsanlar evlerini terk etmeye başladılar ve sınırımıza doğru geliyorlar. Bu Ramazanda yapacağımız yardımları onlara ulaştırmamız büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.