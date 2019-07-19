Geçtiğimiz günlerde gece başlayan kuvvetli sağanaktan sonra Düzce’nin Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı taştı. Birçok noktada sel ve heyelan meydana geldi.

Krizin ardından bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

30 GÖNÜLLÜ DÜZCE'DE

Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da 30 kişilik gönüllü Arama Kurtarma ekibi Düzce’ye gitti.

İHH Arama Kurtarma ekibi, afetin en çok hissedildiği Akçakoca’nın Uğurlu Köyü’nde çalışmalara destek veriyor. İHH ekipleri son olarak felaketin boyutunu gözler önüne sermek üzere hasarı havadan görüntüledi.

İHH ekipleri selin esir aldığı Düzce'ye gitti VİDEO

YARDIM ULAŞTIRILDI

İHH ekibi, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki su ve elektriğe ulaşamayan afetzedelere su, ekmek ve kahvaltılık gibi insani yardım malzemeleri ulaştırıyor. İlk etapta dağıtımı planlanan acil yardım malzemelerinin listesi şu şekilde:

-2 TIR içme suyu

-6 bin kahvaltı seti

-2 bin ekmek

Öte yandan ihtiyacın artması durumunda üçüncü ekibin; Bursa, Sakarya ve İstanbul’dan yola çıkması planlanıyor.

BÖLGEDE SON DURUM

Etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi arama çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları sonucunda köylerde mahsur kalan 212 kişi kurtarıldı. Bazı köylere elektrik ve su verilemiyor. Bazı köy yolları kısmen ulaşıma kapalı durumda. Halk, evlerinde biriken çamurları temizlemeye çalışıyor.