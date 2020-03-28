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İHH, işten çıkarılanlar için yardım kampanyası başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, işten çıkarılanlar ve ihtiyaç sahibi ailelere 10 milyon liralık nakdi yardım yapacak, 100 bin aileye kumanya dağıtacak.

AA | 28.03.2020 - 13:51..
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, koronavirüs nedeniyle işten çıkarılanlar ve gündelikçi olarak geçinen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyası başlattı

10 MİLYON LİRA NAKDİ YARDIM

Vakıf, işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelik çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon lira nakdi yardım ve 100 bin aileye kumanya paketi dağıtımı yapacak.

10 BİN AİLEYE HİJYEN PAKETİ DAĞITILACAK

"Şimdi Dayanışma Vakti" sloganıyla yürütülecek kampanya kapsamında, 10 bin aileye de hijyen paketi verilecek. Yardımlar, İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tespit ettiği ailelere yapılacak.

İHH, işten çıkarılanlar için yardım kampanyası başlattı

"BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, çok zor dönemlerden geçildiğini vurgulayarak vatandaşlara, "Bütün Türkiye'yi dayanışmaya çağırıyoruz. Herkes öncelikle kendi akrabasından, çevresinden başlayarak yardıma ihtiyaç duyan bütün fertleri, özellikle işten çıkarılanları ve gündelikçi çalışanları tespit edip, az çok demeden yardım etsin." çağrısında bulundu.

Öte yandan, bağış yapmak isteyenler, İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları aracılığıyla bağış yapabiliyor.

İHH, işten çıkarılanlar için yardım kampanyası başlattı

İHH, işten çıkarılanlar için yardım kampanyası başlattı

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