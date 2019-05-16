İHH Kenya'daki çocukları sevindirdi

İHH'nin yolu bu kez Kenya'ya düştü. Başkent Nairobi'den Kisumu'ya, oradan da Mumyasi'ye 400- 450 kilometrelik bir yol giden İHH, toplamda 8 saatlik bir yolu geride bırakarak, yardım ve hediyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

YARDIMLAR ULAŞTI

Dünyanın en fakirlerinin yaşadığı Mumyasi'de bir köye giden İHH, burada 250 aileye Ramazan ayında malzeme dağıttı.

'ÇİÇEK ABBAS' OYUNCAĞINI HEDİYE ETTİ

İHH'nın çalışma arkadaşı Zübeyir, yolculuğunda 'Çiçek Abbas'ı da yanında götürdü. Hatta bu oyuncak arabayı, Süleyman adındaki küçük bir Kenyalı çocuğa armağan etti.

Çiçek Abbas Kenya'da VİDEO



KENYALI ÇOCUK 'ÇİÇEK ABBAS'I BEĞENDİ

Küçük Kenyalı ise kırmızı arabanın güzelliğine, hem şaşırdı hem de oldukça beğendi.