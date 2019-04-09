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İHH'dan Kilis'te savaş mağdurlarına yardım

İhtiyaç sahiplerinin umudu İHH, Kilis'te 70 bin savaş mağduru için yardım topluyor. UN yazıp 3072'ye göndererek destek olabilirsiniz.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 10:52..
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Ekibi, dünyanın çeşitli yerlerine yardımlar götürüyor. Yapılan yardımlar on binlerce ihtiyaç sahibinin umudu oluyor.

70 BİN SAVAŞ MAĞDURUNA YARDIM EDİLECEK

İHH Kilis Koordine Merkezi'ne, un bağışı gelmediğinden dolayı, ekmek fırını 4 gündür kapalı. Savaşın, yoğun yagmur ve selin vurdugu Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki 70 bin savaş mağduru insana ekmek ulaştırılamıyor. İHH, savaş mağdurları için devreye giriyor.

SİZ DE KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ

Eğer siz de bu yardımlara katkıda bulunmak istiyorsanız UN yazıp 3072 gönderebilirsiniz. Mesaj bedeli 5 TL, ihtiyaç sahiplerini sevindirmek paha biçilemez.

İHH'dan Kilis'te savaş mağdurlarına yardım

İHH'dan Kilis'te savaş mağdurlarına yardım

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