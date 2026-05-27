İHH, Kurban Bayramı’nda Suriye’de binlerce ihtiyaç sahibine umut oldu

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), yıllardır devam eden insani yardım çalışmaları kapsamında Kurban Bayramı’nda da mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda uzun yıllardır süren iç savaşın yaralarını sarmaya çalışan Suriye, İHH'nın Orta Doğu’daki öncelikli çalışma bölgelerinden biri.

KURBAN ETLERİ SURİYE'DEKİ MAZLUMLARLA PAYLAŞILIYOR

İHH, bu yıl "Kurban Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla Suriye dahil birçok ülkede, ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.

Hayırseverlerin vekaletleriyle kesilen kurban etleri, bayram boyunca bölgedeki mazlumlara ulaştırılıyor.

BAŞKENT DAHİL 8 İLDE KURBAN ETİ DAĞITILDI

Vakıf, Suriye’ye özgü binlerce hisse kurban kesimiyle etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtırken, aynı zamanda bayramlık kıyafet dağıtımları gibi sosyal ve kültürel destek faaliyetlerini de sürdürdü.

Vakfın saha ekipleri, başkent Şam başta olmak üzere çadır kentler, Halep, Hama, Humus, Haseke, Deyrizor, Rakka, Kuneytra ve Lazakiye illerinde kurban eti dağıttı.

AİLELERİN DURUMLARI ÖNCELİK KAPSAMINA ALINIYOR

Dağıtımlar kapsamında özellikle savaş mağduru aileler, yetimler, engelliler ve ekonomik olarak zor durumda bulunan hanelere öncelik verildi.

Önceden yapılan tespit çalışmalarının ardından belirlenen noktalarda kurban payları düzenli şekilde ulaştırıldı.

İÇ SAVAŞTAN BU YANA YARDIM FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı kapsamında yürütülen yardım çalışmalarına ilişkin konuşan İHH Suriye Temsilcisi Hamza Dinçer, Suriye iç savaşının başladığı günden bu yana her yıl kurban faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdüğünü söyledi.

Dinçer, "Kurban Kardeşliğe Çağrı" kampanyası kapsamında bu yıl da Suriye’nin birçok kentinde kurban kesimlerinin gerçekleştirildiğini ve dağıtım sürecinin devam ettiğini ifade etti.

"İLK ETAPTA HEDEF 23 BİN AİLEYE ULAŞMAK"

Kurban etlerinin özellikle çadır kentler, kamplar ile yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını aktaran Dinçer, çalışmaların geniş bir alanda sürdüğünü kaydetti.

Bu yıl ilk etapta Suriye genelinde 23 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dinçer, destek veren bağışçılara teşekkür ederek, yapılan yardımların Allah katında kabul edilmesi niyazında bulundu.