İHH Sudan’a 5 yeni cami yaptı

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor.

İHH, çeşitli coğrafyalarda ibadet olanaklarından mahrum kalan Müslümanlar için cami ve medrese inşasını sürdürüyor.

Bu kapsamda İHH, hayırseverlerin destekleriyle Sudan’ın çeşitli bölgelerinde Necmeddin Erbakan, Hacı Hasibe Ticani, Rüsselsheim Ümmed, Ebrar ve İmam Malik adını verdiği 5 ayrı cami inşa etti.

İHH’nın bugüne kadar Sudan’da açtığı cami sayısı 16 oldu.

NECMEDDİN ERBAKAN CAMİİ

Necmeddin Erbakan Camii, Kuzey Darfur’un Faşir şehrinde açıldı. İnşa edilen 100 metrekarelik camide aynı anda 200 kişi ibadet edebiliyor. Cami, aynı zamanda düğün ve sünnet törenlerinde de bin kişiye hizmet verebilecek şekilde inşa edildi. Açılışla birlikte bölge Müslümanları, daha rahat bir ibadet alanına kavuşmuş oldu.

HACI HASİBE TİCANİ CAMİİ

Aynı anda 250 kişinin ibadet edebildiği Hacı Hasibe Ticani Camii ise ülkenin Batı Darfur eyaletinin Al-Junaynah bölgesinde bulunan Rumaliyah köyünde hayata geçirilen ibadete açıldı. 130 metrekare olarak inşa edilen cami, bölgedeki mevcut caminin yetersizliğinden dolayı ibadete açıldı. Cami alanı içerisinde abdesthane ve güneş enerji sistemi bulunuyor.

RÜSSELSHEİM ÜMMED CAMİİ

100 metrekare alan üzerinde ibadete açılan Rüsselsheim Ümmed Camii, yıllardır devam eden Darfur krizinin derinden etkilediği Kuzey Kurdufan eyaletinde aynı anda 250 kişiye hizmet verecek. Rüsselsheim Ümmed Camii açılmadan önce bölge Müslümanları köylerinde cami bulunmadığından kilometrelerce yol giderek bir mescide ulaşabiliyorlardı.

EBRAR CAMİİ

Ebrar Camii, Kuzey Kurdufan eyaletinin Sudri bölgesinde bulunan El Krank köyünde ibadete açıldı. 300 metrekarelik bir avlu içerisinde bulunan 100 metrekarelik camide aynı anda 250 Müslüman ibadet edebiliyor.

İMAM MALİK CAMİİ

İmam Malik Camii de yine Ebrar Cami gibi Kuzey Kurdufan eyaletinin Sudri bölgesinde inşa edildi. Em Marakha köyünde cami bulunmaması dolayısıyla inşa edilen camide aynı anda 250 Müslüman ibadet edebiliyor. Cami, 300 metrekarelik bir avlu içerisinde 100 metrekarelik bir alana inşa edildi.

SUDAN'DA AÇILAN CAMİ SAYISI 16 OLDU

Yapımı tamamlanarak ibadete açılan camiler ile bölge halkı, ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri temiz ve uygun bir ortama kavuşmuş oldu. Camiler ayrıca geleceğe yön verecek olan çocukların sağlam bir dini eğitim alabilecekleri bir mekan olma özelliği taşıyor. Açılışı yapılan camiler ile birlikte İHH tarafından Sudan'da toplam 16 cami açılmış oldu. İHH, hayırseverlerin destekleriyle Sudan’da yine 5 ayrı caminin inşasını sürdürüyor.