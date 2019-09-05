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İHH Sudanlı sel mağdurlarına yardıma koştu

İHH İnsani Yardım Vakfı, Beyaz Nil eyaletinde 580 aileye gıda ve barınma malzemesi desteğinde bulundu. Yapılan yardımlardan yaklaşık 3 bin 500 Sudanlı istifade etti.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 15:57..
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Uzun yıllardır Sudan’da Eğitim, Ramazan, Kurban, Yetim, Katarakt, Kalıcı Eser, Kalkınma, Su Kuyusu ve İnsani Yardım alanlarında faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı, selden etkilenen Sudanlıları bir kez daha yalnız bırakmadı.

Felaket haberini alır almaz Sudan’daki İHH temsilciliği vasıtasıyla harekete geçen İHH ekipleri, ilk etapta 580 aileye gıda ve barınma yardımında bulundu.

İHH Sudanlı sel mağdurlarına yardıma koştu

Başkent Hartum'un güneyindeki Beyaz Nil eyaletinde yapılan yardımlardan 3 bin 480 mağdur Sudanlı istifade etti.

İHH, FELAKETİN EN YOĞUN YAŞANDIĞI BÖLGE

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı arifesi ve bayramdaki yoğun yağışlar sel felaketine neden oldu. İHH olarak sel felaketinin en yoğun yaşandığı bölgelerden Beyaz Nil eyaletine bağlı Şigeg kasabasındayız. Evleri tamamen yıkılan ya da hasar gören 580 aileye şeker, pirinç, yağ, un ve çadır malzemesi desteğinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

İHH Sudanlı sel mağdurlarına yardıma koştu

Bahci ayrıca, kesilen 20 adak akika kurbanının da çevre köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

TÜRKİYE HALKINA TEŞEKKÜR

Bölge sakinlerinden Husameddin Hasan Medeni ise Kurban Bayramı'nın ilk gününde etkili yağışlar sonucu daha önce benzeri görülmemiş büyük bir sel felaketi ile karşılaştıklarını, çevrelerindeki 500 kadar evin tamamen yıkıldığını söyledi.

İHH Sudanlı sel mağdurlarına yardıma koştu

Evleri yıkılan halkın, sıcakların arttığı ve sivrisineklerin yoğun olduğu şu günlerde oldukça zorlandığını, sıtma hastalığının yayıldığını belirten Medeni, hayırseverlerin destekleriyle sıkıntılarının hafiflemeye başladığını, yardımları için Türkiye halkına müteşekkir olduklarını ifade etti.

İHH Sudanlı sel mağdurlarına yardıma koştu

SON DURUM

Sudan, ağustosun başından bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Temeli bulunmayan ve neredeyse tamamen topraktan yapılan binalar, yağmur ve sel sonucu yıkılıyor. Ülkenin tamamında etkili olan sellerde şu ana kadar 70'in üzerinde insan hayatını kaybetti. Ağustos ayının ikinci haftasında etkili olan aşırı yağışların neden olduğu taşkınlarda evleri yıkılan ya da hasar gören Sudanlıların, gıda ve barınma malzemeleri ihtiyacı bulunuyor.

İHH Sudanlı sel mağdurlarına yardıma koştu

DESTEKTE BULUNMAK İÇİN

Bölgede acil olarak gıda, çadır ve ilaç ihtiyacı bulunuyor.

İHH aracılığıyla Sudanlı mağdurlara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, SUDAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ya da İHH’nın banka hesapları yoluyla açıklamaya PROJE KODU 11728 yazarak bu yardımlara destek verebiliyor.

İHH Sudanlı sel mağdurlarına yardıma koştu

İHH Sudanlı sel mağdurlarına yardıma koştu

İHH Sudanlı sel mağdurlarına yardıma koştu

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