İHH Suriye'ye 2 bin ton un yardımı ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı 9 Nisan'da yapılan "Acil un" çağrısı sonrası hayırseverlerin destekleriyle 80 tır un temin edildiğini açıkladı.

Temin edilen unlar Suriye'ye ulaştırıldı.

"ÇAĞRIMIZ YURDUN DÖRT BİR YANINDAN KARŞILIK BULDU"

İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerindeki kamplarda yaşayanların un ihtiyacının artığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz aylarda azalan un nedeniyle Suriye'ye ekmek üreten birçok fırının durma noktasına gelmesi üzerine İHH, un yardımı çağrısı yapmıştı. Bu çağrı yurdun dört bir yanından karşılık buldu. Trabzon, Malatya, Gaziantep, Aydın, Muğla, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bursa, Konya, Manisa, Kayseri, Elazığ gibi iller ve farklı dernekler tarafından temin edilen 80 tır un yardımı bölgeye ulaştı."





"İNSANLAR SALDIRILAR ALTINDAN HAYATLARINI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Suriyeli savaş mağdurları için Bosna Hersek'ten yola çıkan 25 araçlık yardım konvoyunun da Hatay Reyhanlı üzerinden Suriye'ye geçeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İdlib’de Esed ve destekçilerinin hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılarda en büyük zararı sivil halk görüyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 100 bin sivil Türkiye'nin Suriye sınırındaki kamplara doğru göç etti. İnsanlar saldırlar altında hayatlarına devam etmeye çalışırken bölgede ise ihtiyaçlar artarak devam ediyor."