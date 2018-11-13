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İHH'dan 13 bin Yemenli’ye acil yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, krizin her geçen gün daha da kötüye gittiği Yemen’de 13 bin 255 muhtaca Acil Yardım Çalışmaları kapsamında gıda kolisi ulaştırdı.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 17:04..
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16 milyon insan temiz su kaynaklarına ulaşamıyor. Bunun neticesinde ise yetersiz beslenme, ishal ve solunum yolu enfeksiyonu gibi sebeplerden ortalama 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor. Ülkedeki 5 yaş altı çocukların ise %27’si koleraya yakalandı, %17’si ise kolera sebebiyle hayatını kaybetti.

İHH'dan 13 bin Yemenli’ye acil yardım

SON BİR YILDA 200 BİNE YAKIN YARDIM

Öte yandan İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2018 yılının başından bu yana Yemen’de gerçekleştirdiği faaliyetlerden 198 bin 556 kişi istifade etti. Yardım kalemleri arasında; insani yardım, acil yardım, sağlık yardımları, adak - akika yardımları, gıda yardımları, Ramazan yardımları, Fitre yardımları, hijyen paketi yardımları ve Kurban yardımları bulunuyor.

İHH'dan 13 bin Yemenli’ye acil yardım

5 BİN YETİM HAYATA TUTUNUYOR

Öte yandan İHH, bölgede Yetim Çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda Yetim Sponsorluk Sistemi ile Yemen’de her ay düzenli olarak 5 bin 48 yetim maddi manevi destekleniyor. Ayrıca 2018 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında 46 aile Yetim Kalkındırma Projesi’nden faydalandı. Gerçekleştirilen adak - akika projesinden 120 yetim faydalandı. 2018 Ramazan ve Kurban bayramlık çalışmalarından ise 2 bin 361 yetim istifade etti.

İHH'dan 13 bin Yemenli’ye acil yardım

450 KİŞİYE BİR DOKTOR

Stratejik konumu ve dünyanın en zengin enerji bölgelerine yakınlığı sebebiyle geçmişten bu yana uluslararası güç odaklarının hedefinde olan Yemen şimdi de iç savaşın hüküm sürdüğü bir ülke olarak ayakta kalmaya çalışıyor. İç savaş öncesinde de fakirlikle mücadele eden Yemen, 2012 yılında 13,1 milyon olan yardıma muhtaç insan sayısı 2018 yılında 21 milyona ulaştı. 2014 yılının sonunda Yemen’de Husiler tarafından yapılan darbeden sonra insani kriz her geçen gün tırmandı ve halen bu kriz devam ediyor.

14,8 milyon kişi sağlık hizmetlerinden yoksun. Ülkede 450 kişiye sadece 1 doktor düşüyor. 2,9 milyonlarcan kişi ise insani krizden dolayı iç göçe mecbur kaldı. 2015 yılında çatışmalar, Yemen’in geneline yayıldı ve devlet kurumları, okullar, hastaneler ve yollar kullanılamaz hale geldi. Buna bağlı olarak hayat durma noktasına geldi.

İHH'dan 13 bin Yemenli’ye acil yardım

10 DAKİKADA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBEDİYOR

16 milyon insan temiz su kaynaklarına ulaşamıyor. Bunun neticesinde ise yetersiz beslenme, ishal ve solunum yolu enfeksiyonu gibi sebeplerden ortalama 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor. Ülkedeki 5 yaş altı çocukların ise %27’si koleraya yakalandı, %17’si ise kolera sebebiyle hayatını kaybetti.

İHH'dan 13 bin Yemenli’ye acil yardım

DESTEKTE BULUNMAK İÇİN

Bağış yaparak Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, YEMEN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına YEMEN açıklaması ile yardım edebiliyor.

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