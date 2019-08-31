İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğü'nün, perşembe günü saat 20:00’da başlayan tatbikatına 40 ilden, 300 arama kurtarma teknisyeni katılıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE 2 BİNE YAKIN GÖNÜLLÜ

1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi’nde insani yardım ve arama kurtarma alanında çalışmalar yapan ve çok sayıda afette görev alan İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkemizde ve dünyada meydana gelebilecek doğal afetlere etkin müdahale için kendisini sürekli geliştiriyor. Türkiye genelindeki 2 bine yakın gönüllüsü ile İHH, olası afet ve acil durumlara müdahale etmek için her an hazır bekliyor.

AFETLERE HAZIRLIK YILI

AFAD’ın 2019 yılını “Afetlere Hazırlık Yılı” olarak ilan etmesinin ardından İHH, bu alandaki çalışmalarını daha da arttırdı. Bu kapsamda gerçekleştireceği ulusal tatbikat ile Bursa il merkezinde 7.3 büyüklüğünde, 8 km derinlikte ve 3. seviye alarm durumu olan bir deprem senaryosu kurdu. Senaryo gereği Bursa’da inşa edilen Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’nde kurulan kriz masası ve 5 farklı bölgedeki 20 istasyonda; suda, kıyıda, kentsel alanda ve doğada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İHH’dan Bursa’da 3 gün sürecek tatbikat VİDEO

TATBİKAT 3 GÜN 3 GECE SÜRECEK

Ekiplerin gelişimini artırmak ve afet yönetim alanında daha etkin olabilmeleri amacıyla düzenlenen 2. Ulusal Tatbikat, 3 gün 3 gece sürecek. Perşembe günü saat 20:00’da verilen alarmla tüm yurttan arama kurtarma ekipleri Bursa’ya intikal etti. 40 ilden, 300 arama kurtarma teknisyeninin 30 farklı ekibe ayrılarak katıldığı ulusal tatbikata üst düzey yetkililer de katılıyor. Tatbikat, geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden İHH Arama Kurtarma Kayseri ekibi gönüllüsü Ahmet Enes Aslan’a ithaf ediliyor.

UYDU İLE VİDEO KONFERANS TATBİKATI

Uydu ile video konferans Tatbikatı İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH Arama Kurtarma ve Teşkilatlanma'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, diğer İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli bizzat yönetiyor. Tatbikatın devam ettiği esnada kriz masasını ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım’a Durmuş Aydın ve beraberindekiler bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirmenin ardından da kentsel ve su altı arama kurtarma bölgelerinden Ka-Band uydu yayını ile video konferans gerçekleştirildi.

"KURUMLAR ARASI BİRLİKTELİK SÜRMELİ"

Ziyarette konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu konuda işbirliğinin önemi bir kez daha anlaşılmış oluyor. Deprem, bir gerçek. Kafamızı kuma gömemeyiz. Onunla mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Çocuklarımıza da küçüklükten itibaren bu bilinci aşılamak gerekiyor. Bu noktada yaptığınız hizmetin önemi bir kez daha anlaşılıyor. Bu birliktelik devam ettiği müddetçe güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.”





"GÖNÜLLÜLÜK ESASI OLMADAN BAŞARI ZOR"

Daha sonra sözü alan Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü de şöyle konuştu; “Marmara Depremi’nin en büyük hayırlarından bir tanesi şu oldu: Afet durumunda sadece devlet kurumlarıyla mücadele edemezsiniz. Bunu sadece yaşayanlar anlar. Afet anında tüm toplumun, özellikle de STK’ların bu olaya dahil olmaları gerekiyor. Gönüllülük esası olmazsa bunu da başarmak pek mümkün olmuyor. 1999 depremi bunun fark edilmesine yol açtı. Tüm emeği geçen İHH mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum.”





Toplantının ardından heyet, AKOM’u ve hemen yanı başında kurulan afet koordinasyon çadırını gezdi.

SENARYO VE VAKALAR

29.08.2019 tarihinde saat 20:00’da Bursa merkezli 7,3 şiddetinde 8 km derinlikte deprem olmuş ve Bursa çevresindeki bir çok il ve ilçe durumdan etkilenmiştir. >AFAD ile iletişime geçilerek AFAD Kriz Merkezi’ne entegre olundu ve aşağıdaki bilgilere ulaşıldı:

-İletişim ağı çökmüş durumda, haberleşme telsiz ile sağlanabilir düzeyde. Hasarın giderilmesi için çalışmalar devam etmekte.

-Yıkılan köprü ve kavşaklar nedeni ile ulaşım zorlanmakta. Tali yollar kullanılmakta.

-Elektrik ve enerji hatlarında bölgesel sıkıntılar yaşanıyor. Hasarın giderilmesi için çalışmalar devam etmekte.

-Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre karşı karşıya olduğumuz durum “Seviye 3” afet durumudur.

SON DURUM

-İHH’nın Türkiye genelindeki tüm arama kurtarma ekipleri, yönetimleri, gençlik teşkilatları, kadın kolları ve diğer kurum ve kuruluşları için vakıf kırmızı alarm vermiştir.

-İllerden sevk ve koordinasyon başlamış olup zarar gören tüm bölgelere İHH İnsani Yardım Vakfı ile AFAD koordinasyonunda müdahale çalışmaları yapmaktadır.

-AID Uluslararası Doktorlar Derneği ile koordinasyon sağlanmış olup gerekli sağlık çalışmaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. -Ülke genelindeki tüm arama kurtarma ve destek ekipleri, Marmara Bölgesi’ne hareket etmekte.

-Bölge Kriz Masası, Marmara Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) binasında oluşturulup toplanma yeri olarak da AKOM binasının yanı belirlendi. -Vakıf Kriz Masası oluşturuldu.

-Haberleşme çadırı kuruldu.

-Sağlık çadırı kuruldu.

-Yemekhane çadırı kuruldu.

-İbadet çadırı kuruldu.

-Psikososyal destek çadırı kuruldu.

-Devlet birimlerine destek amacıyla defin hizmetleri için emekli gönüllü imamlarla çalışma planı yapıldı.

-Devlet birimlerine destek amacıyla hasar tespit çalışmaları için gönüllü mühendislerle çalışma planı yapıldı.

-Devlet birimlerine destek amacıyla psikososyal destek çalışmaları için İHH ve Yetim Vakfı ile çalışma planı yapıldı.

-Yurtdışından eğitim için gelen İHH gönüllüsü uluslararası öğrencilerden geri destek hizmetleri için çalışma planı yapıldı.

İHBAR

Valilik Kriz Merkezi’nden tarafımıza bildirilen ihbarlara göre;

>Deprem olmadan önce telsiz sistemlerini tamir etmeye giden ekiplerimiz telsizleri tamir ederken depreme yakalanıyorlar ve mahsur kalıyorlar. Bu sebepten onların kurtarılması ve ivedi bir şekilde telsiz sistemlerimizin devreye alınması için Gündoğdu Bölgesi’ne ekipler yönlendirilmiştir.

>Bursa’da meydana gelen deprem sonrasında AFAD, oluşabilecek tsunami tehlikesine karşı kıyı şeridinde bulunan il/ilçelerdeki insanları güvenli bölgeye tahliye edilmesi ile ilgili uyarıları yaptı. Depremden sonra meydana gelen tsunami sonrasında Kurşunlu Beldesi’nde bir botun alabora olduğu ve 10 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine İHH Su Altı ekibimiz bölgeye intikal ederek kurtarma çalışmaları ve olası kayıp müdahaleleri çalışmalarına destek verdi.

>Gemlik İlçesi Umurbey Köyü’nde yıkılan 2 katlı betonarme bir bina %95 oranında yıkılmış. Bina sahipleri Mehmet ismindeki 82 yaşındaki babalarının evde olduğunu bildiriyorlar. Zaman zaman yanına 80 yaşlarında Kazım ismindeki komşusunun da geldiğini fakat tam olarak orada olup olmadığını bilmediklerini bildirdiler. Genelde evin salon kısmında oturup sohbet ettiklerini bildirdiler.

>Küçükbalıklı Bölgesi’nde yıkılan 2 katlı betonarme bir bina %85 oranında yıkılmış. Ayakkabı imalathanesi olarak kullanılıyor. Bina sahipleri işletmenin yemek molasında olduğu için üretim yapmadığını çalışanların yemekhane ve bahçede olduklarını acil toplanma bölgesine eksiksiz geldiklerini, fakat Kazım ismindeki 32 yaşındaki güvenlik görevlisinin bina içinde dolaştığını ve 5 kişinin içeride olduğu telsiz çağrılarına cevap vermediğini ve devriye nöbetinde olduğundan yerinin tam olarak bilinmediğini bildiriyorlar.

>Bursa Küçükbalıklı Bölgesi’nde kuyuda mahsur kalma. 32 yaşında Turgut Kırmızı isimli vatandaş, kuyu içinde iken emniyet ipinin bağlandığı taş kuyuya yuvarlanmış. Şahıs hafif yaralı, konuşabiliyor. Kuyuda su yok.

>Kestel ilçesinde konut olarak kullanılan tek katlı bir binada 1 kişinin mahsur kaldığı bildirildi. 50 yaşlarında Kamil Korkmaz isimli vatandaşın yakınları şahsın evin salon bölümünde olduğunu belirtti.

>Kestel ilçesinden dönüş yapan ekibimiz Saitabat Şelalesi’nden geçerken ihbar üzerine şelalede bir kişinin mahsur kaldığını öğreniyorlar. İhbar üzerine İHH Dağcılık ekibi, olay bölgesine yönlendiriliyor.