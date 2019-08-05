Kurban Bayramı öncesinde birçok yardım kuruluşu, hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye ve dünyanda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşan İHH da bu hazırlıkları, yayınladığı videolarla duyurdu.

ÇOCUKLARIN YARDIM HEYECANI

"İyilikte Payınız Olsun" başlığıyla iki parça halinde yayınlanan videolarda, bir grup çocuğun yardıma muhtaç ülkelerdeki çocuklar için başlattığı yardım seferberliği, çocuksu masumlukla anlatılıyor.

İHH'dan film tadında Kurban Bayramı videosu VİDEO

İHH'dan film tadında Kurban Bayramı videosu-2 VİDEO