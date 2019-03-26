İHH'dan Musul'da batan feribota yardım

Geçtiğimiz hafta Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri’nde batan feribotta yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İHH İnsani Yardım Vakfı ilgili ekipleri de Musul'e destek ekip göndermeyi ihmal etmedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçerisinde 287 kişinin bulunduğu tahmin edilen feribottan hayatını kaybedenler dışında kaybolanlar için çalışmalar sürüyor. 60 kişi kendi çabasıyla kurtulmayı başarırken kaybolan 100’den fazla kişi için de bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.





İHH EKİBİ DE KAYBOLAN KİŞİLERİ ARAMAK İÇİN MUSUL'DA

İHH İnsani Yardım Vakfı Su Altı Arama Kurtarma ekibi de bölgeden gelen davet üzerine Musul’a gitti. Dün sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya’dan yola çıkan ekip, Habur Sınır Kapısı’ndan geçerek akşam üzeri Musul’a vardı.



