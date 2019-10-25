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İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

İHH, Reyhanlı Eğitim Köyü’nde öğrenim gören Suriyeli yetimlere, zeytin toplama etkinliği düzenledi.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 16:47..
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2017 yılında kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü’nde öğrenim gören Suriyeli bin yetim için tesis içerisinde ‘‘Minik Eller Bereket Topluyor’’ adı altında zeytin toplama şenliği organize edildi.

ÖNCE DANS ETTİLER, SONRA ZEYTİN TOPLADILAR

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında davetlilere yöresel oyunlarını sergileyen Suriyeli yetimler, daha sonra tesis içerisindeki zeytinlik araziye geçti. Yetimler, yıl boyunca arazi içerisindeki ağaçlarda yetişen zeytinleri topladı.

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ KATILDI

Çeşitli oyun ve gösterilerle başlayan etkinliğe AK Parti 27. dönem Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti 26. dönem Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan, Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu ile Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan ve çok sayıda davetli katıldı.

BALONLARI GÖZYÜZÜNE BIRAKTILAR

Yetimler, şenlik sonunda üzerinde barış dileklerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktılar.

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

İHH'dan Suriyeli yetimler için etkinlik

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