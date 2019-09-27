İHH'nın İyilikte Yarışan Sınıflar projesi

Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri bu korumasız çocukların karşılaşabileceği tehditlerden bazıları.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi ile 53 ülkede yaklaşık 95 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli olarak bakımını üstleniyor. Okullardaki ve kurslardaki öğrenciler de “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar” projesiyle yetim kardeşlerine hamilik yapıyor. Bu okullardan bir tanesi de 35 yetimin hamiliğini sürdüren Bağcılar Akyiğit Ortaokulu.

"ONLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPAN BİRİLERİ VAR; MESELA BİZ"

4 yıldır projede gönüllü olarak çalışan Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, tüm dünyaya yetimliğin mesajını vermek adına Pause Challenge (Don Challenge) akımı ile 1 dakika boyunca sessiz kaldılar. Kartonlara yazmış oldukları sosyal mesajların ardından da okulun 8/M öğrencilerinden Ahmet Kerem Gülen, akranlarını iyilik hareketine davet ederek, “Aslında bir şeyler yapan birileri var. Mesela Biz tam 4 yıldır İHH ile birlikte okuldaki arkadaşlarımızla 10 farklı ülkede 35 yetim kardeşimize arkadaşlık yapıyoruz. Tüm öğrenci arkadaşlarımı bu iyilik hareketine destek vermeye çağırıyorum. ‘Çünkü Yetim Gülerse Dünya Güler!’” diye konuştu.

"HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR"

İHH'nın; MEB ve Eğitim-Bir-Sen ile işbirliği halinde 2013 yılından beri sürdürdüğü “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var – İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi yedinci yılında da devam ediyor. Projeyle birlikte 2018- 2019 eğitim öğretim dönemi sonu itibariyle 6 binden fazla okulda yaklaşık 1 milyon iyiliksever öğrenci Türkiye ve dünya genelinde 16 binden fazla yetim çocuğun bakımını üstlendi.

Proje ile eğitim öğretim müfredatı içerisinde bulunan çocuklarımız ve gençlerimizle Türkiye ve dünya üzerindeki yetim çocuklarımız bir araya geliyor. Erken yaşta yapılan küçük fedakârlıklar çocukların karakter oluşumuna direkt etki edeceğinden, bencil, duyarsız, merhametsiz bir nesil değil; nitelikli, paylaşmayı seven, yardımsever nesillerin yetişmelerinde projenin katkısının çok olacağı düşünülüyor.

KÜLTÜREL BİRİKİMİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Okullara kültür haritaları gönderiliyor. Kültür haritasıyla, yaşadığı bölgelerde önemli izler bırakan öncü şahsiyetlerin hayatlarını ve yaptıkları çalışmaları yeniden anımsatması hedefleniyor. Bu çalışma ile öğrencilerin kültürel olarak bilgi birikimlerinin de arttırılması hedefleniyor.

GELECEĞİN İYİLİKSEVER TÜRKİYE'Sİ

Proje, Geleceğin İyiliksever Türkiye’sini bugünden inşa etmeyi hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın olurlarıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde özel okul ya da devlet okulu ayırımı yapılmaksızın gönüllülük esasıyla uygulanabiliyor. Ayrıca ülke çapında güzel ve etkili çalışmalar yürütmekte olan Eğitim-Bir-Sen de kampanyanın proje ortağıdır.

Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var projesi, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın başvurusu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla “Türkiye geneli tüm resmi/özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde özel ve devlet okulu ayırımı yapılmaksızın gönüllülük esası çerçevesinde ilgili projeye desteğin sağlanması.” kaydıyla kabul edilmiştir.