İhtisaslaşacak 5 yeni üniversite daha açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Aksaray Üniversitesi'nin spor ve sağlık, Kastamonu Üniversitesi'nin ormancılık ve tabiat turizmi, Muş Alparslan Üniversitesi'nin hayvancılık, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversites'nin çay, Siirt Üniversitesi'nin tarım ve hayvancılık alanlarında ihtisaslaşacak üniversiteler olarak belirlendiğini bildirdi.

5 YENİ ÜNİVERSİTE DUYURULDU

YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında seçilen 5 yeni üniversite, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın katıldığı toplantıda açıklandı.