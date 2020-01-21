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İhtiyaç sahipleri için 64 yıldır yardım yapıyor

Hayır işleriyle uğraşmaktan evlenmeye vakit bulamadığını söyleyen 94 yaşındaki Mehmet Tekerlek, lokantalardan topladığı yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

DHA | 21.01.2020 - 16:09..
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Yıllar önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nda görev yapan Mehmet Tekerlek‘in yardım seferberliği, 1956 yılında başladı.

İhtiyaç sahibi ailelerin adreslerini defterine not eden Tekerlek, yardım için kolları sıvadı.

5 OTOMOBİL 1 MOTOSİKLET ESKİTTİ

Yardım faaliyetlerine başladığı ilk yıllarda çevresindeki tanıdıklarından çeşitli yiyecekler ile ihtiyaç fazlası giyecekleri toplayarak motosikleti ile o mahallerde vatandaşlara dağıtmaya başlayan Mehmet Tekerlek, 64 yıldır sürdürdüğü yardım faaliyetleri sırasında 5 otomobil ve 1 motosiklet eskitti.

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"KAMYONETİMLE MAHALLE MAHALLE GEZERDİM"

Gençlik yıllarında kentteki bir lokantada yemek yediği sırada ihtiyaç fazlası yemek, tatlı, sebze ve meyvelerin çöpe atıldığını gören Mehmet Tekerlek, işletme sahibiyle anlaşarak yemeklerin kendisine verilmesini istedi.

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"YEMEĞİN GELDİĞİNİ ARABANIN SESİNDEN ANLIYORLARDI"

Mehmet Tekerlek, gittiği evlerde geceyi aç geçiren insanlar olduğunu belirterek, ''Kış günlerinde yardım götürdüğümüz mahallelerde durduğumuz zaman arabamızın arkasına taş koyardık kaymasın diye. Kapısının önünde durduğumuz evlerde aç yatmış olanlar vardı. Yaz günlerinde ise, sıcak olduğu için insanlar evlerinin avlusunda yatardı. Arabamızla evlerinin önüne gelip durduğumuz zaman aç yatan çocukları uykudan kaldırırlardı. Bunları çok gördük. Yemeğin geldiğini arabanın sesinden anlıyorlardı ve o çocukları uyandırırlardı. Dağıttığımız yemekler ile karınlarını doyurup tekrar yatıyorlardı'' ifadelerine yer verdi.

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BİR KİŞİ AÇ YATACAK DİYE ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM

Tekerlek sözlerine şöyle devam etti"Kendime vakit ayırmak hiç aklıma gelmedi. Hep hizmet etmek istedim. Hayatımda dua almayı tercih ettim. Ben hiç evlenmedim. İşin çokluğundan zamanım olmadı. Sürekli erteledim. Yolda yürürken durdurup elimi öpenler oluyor. Onlara kimsin diye sorduğumda bana senin getirdiğin yemeklerle büyüdük. Biz o zamanlar aç yatmıştık. Araban kapımızda durduğu zaman annemiz bizi kaldırırdı. Yemekleri yer tekrar uyurduk diyorlar.''

İhtiyaç sahipleri için 64 yıldır yardım yapıyor -VİDEO

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