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Bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı

Aksaray'da hayırsever bir vatandaş, gittiği bakkallarda veresiye defterindeki borçları kapattı.

DHA |
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Bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı

Aksaray'da ismi bilinmeyen bir hayırsever, ihtiyaç sahibi müşterilerin borçlarını ödedi.

Zafer Mahallesi'nde bulunan iki bakkala giderek, ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödeyen ve adının paylaşılmasını istemeyen bir hayırsever, veresiye defterini de yırttı.

"ALLAH, BU GİBİ İNSANLARIN SAYISINI ÇOĞALTSIN"

İş yerine gelen birinin veresiye defterini sorduğunu, ihtiyaç sahibi kişilerin borçlarını ödeyeceğini söylediğini belirten bakkal işletmecisi İsmail Dündar, "Borcu ödeyen ağabeyimize teşekkür ediyorum. Allah daha çok versin. Borçlarını ödediği insanların çok hayır dualarını aldı. Allah bu gibi iş insanlarının sayısını çoğaltsın inşallah." diye konuştu.

Bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı VİDEO

Bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı

DEFTERİ AÇARAK İSİMLERİ TEK TEK SORDU

Söz konusu kişiyle mahallenin durumunu konuştuklarını belirten Dündar, "Gariban kişileri söyledik. Veresiye defterini açarak tek tek isimleri sordu. Biz de durumu iyi olanları ayırdık. Durumu iyi olmayanları da söyledik. Allah razı olsun, o da tüm borçlarını ödedi." diye konuştu.

BORÇ DEFTERİNİ YIRTTI

Diğer bakkalın sahibi Hüseyin Koçak ise hayırseverin kendisinden borç defterini çıkarmasını istediğini belirterek, yazılı tüm borçların ödemesini yapıp, defterin sayfalarını yırttıktan sonra gittiğini kaydetti.

Bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı

RAMAZAN AYINDA DA YARDIM EDECEK

Hayırseverin, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödeyeceğini belirterek, mahalleden ayrıldığı belirtildi.

Bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı

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