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IKBY, Türk mallarını boykot ediyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşayanlar, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türk mallarını boykot etme kararı aldı.

Haber Merkezi | 01.11.2019 - 17:06..
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IKBY, Türk mallarını boykot ediyor

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürüyor.

Türk askeri, teröristleri temizlemeye çalışırken; YPG'ye destek verenler de Türkiye'ye tepki göstermeye çalışıyor. Onlardan biri de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi.

TÜRK MALLARI ALMAYACAKLARMIŞ

Irak'ın kuzeyinde özerk olarak varlık gösterek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşayanlar; Türkiye'ye karşı savaşmak yerine Türk mallarını almayarak boykot uygulayacaklarını açıkladı.

ÜRÜNLERİN BÜYÜK KISMI TÜRKİYE'DEN

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne, gıdadan kozmetiğe birçok ürün Türkiye'den gidiyor.

IKBY, Türk mallarını boykot ediyor

YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı VİDEO

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