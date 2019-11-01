IKBY, Türk mallarını boykot ediyor

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürüyor.

Türk askeri, teröristleri temizlemeye çalışırken; YPG'ye destek verenler de Türkiye'ye tepki göstermeye çalışıyor. Onlardan biri de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi.

TÜRK MALLARI ALMAYACAKLARMIŞ

Irak'ın kuzeyinde özerk olarak varlık gösterek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşayanlar; Türkiye'ye karşı savaşmak yerine Türk mallarını almayarak boykot uygulayacaklarını açıkladı.

ÜRÜNLERİN BÜYÜK KISMI TÜRKİYE'DEN

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne, gıdadan kozmetiğe birçok ürün Türkiye'den gidiyor.

YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı VİDEO