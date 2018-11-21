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IKEA 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak  

Dünya genelinde çoğu IKEA mobilya mağazasının sahibi olan IKEA Group, önümüzdeki birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

DHA | 21.11.2018 - 17:17..
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Dünya genelinde çoğu IKEA mobilya mağazasının sahibi olan IKEA Group, başta merkezi destek görevlerinde bulunan idari personel olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

DİGİTAL KONULARA YATIRIM YAPILACAK

IKEA bir taraftan işten çıkarma yaparken diğer taraftan da yeni mağaza formatlarıyla ve online olarak büyüyerek, hizmet yelpazesini artırarak ve dijital konulara yatırım yaparak 11 bin 500 yeni istihdam yaratmayı öngörüyor.  
IKEA, perakendecilik sektöründeki ve tüketici taleplerindeki hızlı değişime uyum sağlamak için dijital platform ve nakliyat alanında dönüşüm sürecinde.   
Beklenen işten çıkarmalar şirketin toplam işgücünün yaklaşık yüzde beşine denk geliyor.

IKEA 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak  

''DÜZENLEDİĞİMİZ YOLU BASİTLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR''

IKEA Group CEO'su Jesper Brodin, organize olma şekillerini basitleştirmeleri gerektiğini belirtti ve “Düzenlediğimiz yolu basitleştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda kaynaklara çok farklı şekillerde yatırım yaptık. Ve dürüst olmak gerekirse, şimdi, organizasyonumuzun bazı bölümlerinde, iki kez tekrarlanan işimiz olduğunu görüyoruz.” dedi.

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