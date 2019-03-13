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İki aile arasında baltalı, sopalı kavga: 11 yaralı

Kütahya’da akraba iki aile, arasında geçmişe dayalı bir husumet nedeniyle birbirine girdi. Balta, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada arbede yaşandı.

DHA | 13.03.2019 - 08:41..
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İnköy Mahallesinde meydana gelen olayda saat 23.00 sıralarında aynı sokakta oturan akraba iki aile bireyleri arasında geçmişe dayalı bir problem nedeniyle tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE BALTAYLA SALDIRDILAR

Laf dalaşıyla başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, çıkan olaylarda akrabalar birbirlerine balta, taş, sopa ve silahla saldırdı.

Kavgada Ahmet Pul silahla bacağından, İbrahim Ekici, Hüseyin Ekici, Halil Ekici, Havva Ekici, Zahide Ekici ile diğer taraftaki Yunus Öztürk, Fatma Öztürk, Bekir Öztürk, Mehmet ve Ahmet Dal taş, sopa ve balta ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

İki aile arasında baltalı, sopalı kavga: 11 yaralı

Bu arada jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İki aile arasında baltalı, sopalı kavga: 11 yaralı

İki aile arasında baltalı, sopalı kavga: 11 yaralı

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