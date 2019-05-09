İki arkadaş kaldıkları evde öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı semtinde su satan bir iş yerinde dağıtıcı olarak çalışan 25 yaşındaki Efecan Balbay, sabah işe gitmeyince patronu merak etti.

PATRONU EVE GİRİNCE KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Telefona cevap vermeyen Balbay'ın iş yeri yakınındaki evine giden patronu, kapıyı açıp girince korkunç manzarayla karşılaştı. İş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay ile onun arkadaşı 24 yaşındaki Semih Erdoğan Köse'yi ölü olarak buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, silahla vurulduğu belirlenen Balbay ve Köse'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Gençlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, gençlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.