taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7549
Euro
6.3757
Altın
1460.3
Borsa
108004.3
Gram Altın
270.305
Bitcoin
41992.17

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

Alibeyköy Barajı’nda yürüyüşe çıkan ve balçığa saplanan iki arkadaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA | 03.12.2019 - 09:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sonbaharın kurak geçmesiyle İstanbul'da bulunan Alibeyköy Barajı’nda, su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri’nin bulunduğu baraj alanı vatandaşların gezintiye çıktığı, hatta araba sürdüğü bir alana dönüştü.

BALÇIĞA SAPLANDILAR

Güzelce Kemeri’ni görmek için baraja gelen iki arkadaş Emre Yılmaz ve Serkan Coşan da suların çekildiği alanda yürümek istedi. Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı. Çıkmak için uğraştıkça daha çok batan gençler itfaiyeden yardım istedi.

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

İTFAİYE İP ATARAK KURTARDI

İhbar üzerine baraj alanına gelen itfaiye ekipleri Emre Yılmaz ve Serkan Coşan’ı kurtarmak için yanlarına gitmeyi denedi ancak yumuşayan toprakta bu mümkün olmadı. Çareyi ip uzatarak çamura saplanan gençleri kurtarmakta bulan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı tek tek battıkları yerden kurtardı.

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti


İTFAİYE ERİ YÜRÜYEMEYEN GENCİ SIRTINDA TAŞIDI

Uzun süre çamurun içinde kaldığı için yürümekte zorluk çeken Emre Yılmaz’ı ambulansa götürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Ayakta durmakta zorlanan genci bir itfaiye eri sırtına aldı. Dakikalarca Yılmaz’ı sırtında taşıyan itfaiyeci kıyıya getirdiği genci sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Yılmaz, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

 

''ISLAK OLAN TARAFA GEÇMEK İSTEDİK, SONRA BATTIK''

Arkadaşıyla birlikte Güzelce Kemeri’ni görmek için Alibeyköy Barajı’na geldiklerini söyleyen Serkan Coşan, “Biz Alibeyköy Barajı’na gezmeye geldik. Güzelce Kemeri’ni görmek istedik. Geldiğimizde kuru tarafta değil de ıslak olan tarafa geçmek istedik. Sonra battık ve çıkamadık zaten. Sonra yardım için aradık.” dedi.

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

197
Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

38
ABD'de Türkiye'ye yaptırımlar tekrar gündeme geldi

ABD'de Türkiye'ye yaptırımlar tekrar gündeme geldi

47
Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldı

Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldı

11
Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

Rusya ile Çin arasında devasa doğalgaz hattı açıldı

32
Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

68
Küçükçekmece'de kadına şiddet afişleri tepki çekti

Küçükçekmece'de kadına şiddet afişleri tepki çekti

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir