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İki bacağı olmayan kediyi sahiplendi

Sokakta sağ ön bacağı kesilmiş halde bulduğu bir aylık kediyi tedavi ettiren ahşap ustası Osman Kaplan, sakat kedinin hayatını kolaylaştırmak için pek çok araç gereç yaptı.

AA | 05.12.2018 - 01:21..
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Ankara'da yaşayan marangoz ve ahşap ustası Kaplan, sokakta bulduğu, sağ ön bacağı olmayan bir aylık kedinin sol bacağında da 5 kırık olduğunu ve yanlış ameliyat sonucu kesilmek zorunda kaldığını belirtti.

"BEN ONUN KOLLARI OLDUM, O BENİM MUTLULUĞUM OLDU"

İsmini Zeyna koyduğu kediye ilk günden itibaren gözü gibi baktığını belirten Osman Kaplan, "Zeyna'm ameliyattan çıktıktan sonra eve getirdim. Gözünü açtığında birbirimize bakındık. 'Ben senin olmayan kolların olayım. Sen de benim olmayan mutluluğum ol' dedim. Böylece sahiplendim." dedi.

İki bacağı olmayan kediyi sahiplendi

İki bacağı olmayan kediyi sahiplendi

"MAMA MASASI, MERVİDEN YAPTIM"

Kaplan, uzun yol şoförlüğü yaptığı dönemde kedi beslemediğini ama hayvanları çok sevdiği için kuş yuvaları yaparak ağaçlara bıraktığını söyledi.

Osman Kaplan, "Mesleğimden sıkılınca, yeteneğim de olduğu için ağaç ustalığına başladım. Kedilerime de araç gereç yapmalıyım dedim. Kediler ön kollarından destek alarak mamalarını yerler. Zeyna yemek yiyemiyordu, dengesini sağlayamadığı için üzüldüm. Atölyeye giderek ayrı yemek bölmelerinin olduğu ahşaptan, yaslanabileceği bir mama masası yaptım. Merdiven ve kendisini kaşıması için keten bezinin sarılı olduğu düzenek yaptım." diye konuştu.

İki bacağı olmayan kediyi sahiplendi

"PEK ÇOK KİŞİ UYUTMAMI SÖYLEDİ"

Kedisinin arka bacaklarına iyileşmesi için masaj yaptığını, psikiyatriste götürdüğünü söyleyen Kaplan, "Zor günler geçirdik. Ellerimle besledim. Enjektörle su içirdim. Göğsümde yatırdım. Pek çok kişi acı çekmemesi için uyutmamı söyledi. Asla uyutmadım ve onu iyileştirdim." dedi.

İki bacağı olmayan kediyi sahiplendi

ATÖLYESİNDE 11 KEDİYE BAKIYOR

Osman Kaplan, anne ve babasının kendisine hayvan sevgisini küçük yaşlarda aşıladığını belirterek, hayvanların da bir canı olduğunu ve zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Evinde "koca kafa" isminde bir kedi daha besleyen Kaplan, atölyesinde de 11 kedi bakıyor.

İki bacağı olmayan kediyi sahiplendi

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