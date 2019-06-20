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İki bedensel engelli koltuk değnekleriyle kavga etti

Adana'da tartışan iki bedensel engelli arkadaş, koltuk değnekleriyle birbirlerini yaraladı.

AA | 20.06.2019 - 10:32..
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Yüreğir ilçesinde sohbet eden bedensel engelli arkadaşlar Eyüp A. ve Abid K. arasında, küfür etme yüzünden tartışma çıktı.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE BİRBİRLERİNE VURDULAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine engelliler, birbirlerini koltuk değnekleriyle darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Engellilerin birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

İki bedensel engelli koltuk değnekleriyle kavga etti

İki bedensel engelli koltuk değnekleriyle kavga etti

İki bedensel engelli koltuk değnekleriyle kavga etti

İki bedensel engelli koltuk değnekleriyle kavga etti

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