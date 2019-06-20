İki bedensel engelli koltuk değnekleriyle kavga etti

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Ekrem İmamoğlu'nun atmadığı bir tweeti attı diye söyleyince Twitter'da gündem oldu.

7

Başakşehir, Vedat'la Skrtel'i istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Vedat Muriç'e Başakşehir de talip oldu. Turuncu-lacivertli ekip Skrtel için de harekete geçti.