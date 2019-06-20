İki çocuğu ile birlikte sokağa atıldı

23 yaşındaki Gülşah Arap, 6 yıl önce işsiz D.A. ile evlendi. Bu evlilikten çiftin, Süleyman ve Elif isimli iki çocuğu dünyaya geldi. Gülşah Arap, eşi işsiz olduğu için tarlalarda çalışarak evin geçimini sağlamaya başladı.

PARA ALAMAYINCA EVDEN KOVDU

Ancak kocası, kadının çalıştığı bütün parayı elinden alıp rastgele harcayınca aralarında sorun yaşandı. Arap, çalıştığı parayı vermemeye başlayınca da kocası tarafından çocuklarıyla birlikte evden kovuldu.

KULAK ZARI PATLADI

Para meselesi yüzünden bugün de aralarında tartışma çıktı. Arap'ın yaptığı açıklamaya göre, merdivenlerden düşüp kafasını ve kulak kısmını betona vurdu.

Darbedilen genç kadın, daha sonra aile sağlığı merkezine geldi. Burada yapılan kontrolde, kadının gözünün morardığı ve kulak zarının patladığı belirlendi.

Bu duruma kayıtsız kalamayan aile sağlığı merkezindeki kadınlar, 183'ü arayarak kadının kocası tarafından şiddete maruz kaldığını ve sokağa atıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SIĞINMA EVİNE GİTMEK İSTEDİ

Polisler, bir apartmanın bahçesinde çocuklarıyla birlikte bekleyen kadını aldı.

Arap, karşısında basın mensuplarını görünce önce korkudan kendisini çekmemelerini isteyip, daha sonra da kocası tarafından istenmediğini bu nedenle çocuklarıyla birlikte sokağa atıldığını, sığınma evine gitmek istediğini söyledi.

Gülşah Arap, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.