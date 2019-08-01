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İki çocuğunun annesini kapıyı geç açtığı için bıçakladı

Aksaray'da balkondan atlayarak ölümden kurtulan kadının, işten eve dönen eşine kapıyı geç açtığı gerekçesiyle bıçaklandığı ortaya çıktı.

DHA | 01.08.2019 - 14:36..
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İstanbul Aksaray'daki bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan 22 yaşındaki Bahtiyar Baydar, dün mesai bitiminde geldiği evde 19 yaşındaki 4 yıllık eşi Aysel Baydar'ı boğazından bıçakladı.

BALKONDAN ATLAYARAK KURTULDU

Aldığı iki bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Aysel Baydar, tek katlı evlerinin balkonundan atlayarak, komşularına sığındı. 2 çocuk annesi, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, koca yakalanarak, gözaltına aldı.

İki çocuğunun annesini kapıyı geç açtığı için bıçakladı

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET GÖRDÜ

Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aysel Baydar'ın boğazında biri 7, diğeri 8 santimetre boyunda kesik oluştuğu öğrenilirken, koca dehşetinin detayları da ortaya çıktı. Genç kadının, eşinin, üçüncü kez savurduğu bıçağın sapının çıkan arbede de kırılması üzerine balkondan atlayıp kurtulduğu öğrenildi. Hayati tehlikeyi atlatamayan Aysel Baydar'ın, daha önce de eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı bildirildi.

İki çocuğunun annesini kapıyı geç açtığı için bıçakladı

KAPIYI GEÇ AÇTIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Bahtiyar Baydar, tutuklandı. İlk ifadesinde eşini, telefonla konuşup, kapıyı geç açması nedeniyle bıçakladığını itiraf eden Bahtiyar Baydar, ''İşten çıkıp eve geldim. Kapıyı çaldım. Eşim, kapıyı geç açtı. Kapıyı açmasını beklerken, eşimin telefonda konuştuğunu duydum. Eve girence, kapıyı neden geç açtığını sordum. Aramızda tartışma çıktı.'' dedi.

İki çocuğunun annesini kapıyı geç açtığı için bıçakladı

İki çocuğunun annesini kapıyı geç açtığı için bıçakladı

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