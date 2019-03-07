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İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde kovalamacayla yakalandı

Büyükçekmece'de, 16 yaşındaki K.O., babasının otomobiliyle 3 gün önce ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki kız öğrenci T.U.'yu da yanına alarak kaçtı.İkili polis kovalamacasıyla yakalandı.

DHA | 07.03.2019 - 16:26..
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Edinilen bilgiye göre Halil U., 5 Mart'ta sabah okula giden kızları T.U.'nun akşam eve dönmediğini polise bildirdi. Halil U. bir yandan okula giderek bilgi topladı.

İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde kovalamacayla yakalandı

3 GÜN BOYUNCA ORTADAN KAYBOLDULAR

T.U.'nun arkadaşlarının K.O. ile gitmiş olabileceğini söylemesi üzerine araştırmalarını bu yönde sürdürdü. K.O.'nun ailesine ulaşan Halil U., T.U.'nun babasının otomobilini alarak ortadan kaybolduğunu öğrendi.

İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde kovalamacayla yakalandı

Halil U., tesadüfen dün saat 12.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1378 Sokak üzerinde çocukların içinde bulunduğu aracı gördü. Halil U., başka bir araçla çocukların bulunduğu aracı takip etmeye başladı. Halil U. bir yandan da durumu polise bildirdi.

4 ARACA ÇARPTI

Çocukların bulunduğu otomobil, Hadımköy'de TEM Otoyolu'nda ters yöne girdi. Burada Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çocukların olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı.

İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde kovalamacayla yakalandı

Kovalamaca sırasında çocukların olduğu otomobil 4 araca çarparak hasar verdi. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pinar Tepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yolu kapatarak çocukların bulunduğu otomobili durdurabildi.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

K.O ile T.U. yakalandı. Önce kaçırıldığını ifade eden T.U., daha sonra kendi rızasıyla kaçtıklarını ve yol kenarlarında durarak 3 gün boyunca otomobilde kaldıklarını söyledi. K.O. ve T.U. adlı çocukların Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

K.O.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, K.O.'nun aracın sahibi olan babasına 2 bin 18 lira, araçta ruhsat bulundurmamaktan 108 lira, trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 235 lira para cezası uygulandı. Bu arada, çocukların kaçtığı otomobil, çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.

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