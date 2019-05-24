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İki çocuk babası 160 TL’lik borç için tecavüze uğradı

160 TL'lik borcunu ödemediği gerekçesiyle halı yıkamacısı iki kişinin tecavüzüne uğrayan 55 yaşındaki şahıs, şüphelilerden şikayetçi oldu.

DHA | 24.05.2019 - 11:19..
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İki çocuk babası 160 TL’lik borç için tecavüze uğradı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki çiftçi C.H., 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.'nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulundu.

SAAT 04.00

C.H.'nin anlattıklarına göre; olay 22 Mayıs günü gece 04.00 sıralarında meydana geldi.

"TANIDIĞIM İÇİN KAPIYI AÇTIM"

İfade tutanağında başına gelenleri anlatan C.H., evindeki halıları yıkattığı için borçlu olduğu yıkamacı F.S.'nin arkadaşı A.A. ve tanımadığı 3 kişiyle sabah erken saatlerde evine geldiğini belirterek, "Ben F.S. ve A.A'yı tanıdığım için kapıyı açtım. F.S. bana "Neden borcunu ödemiyorsun?" dedi. Ben de borcumun bir kısmını ödediğimi, geri kalan kısmını ise 3-5 gün sonra ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine F.S. beni ittirerek kanepenin üzerine uzattı. Bana, küfretti. Ardından A.A. ve F.S. beni darbetti. Diğer 3 erkek evime girmedi ve olaya karışmadı" dedi.

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ardından A.A. ve F.S.'nin kendisini odaya zorla götürdüğünü anlatan C.H. ifadesini söyle sürdürdü: "Önce A.A., ardından F.S. bana tecavüz etti. Daha sonra evimden ayrıldılar. Ben de utandığım için bu saatte jandarmaya başvurdum. Vücudumda yapılacak tüm muayenelere rızam vardır. Konut dokunulmazlığımı ihlal eden, beni hürriyetimden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darbeden ve vücuduma cinsel organlarını sokmak suretiyle fiili livatada bulunan A.A. ve F.S.'den şikayetçi ve davacıyım."

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine F.S. ve A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki çocuk babası 160 TL’lik borç için tecavüze uğradı

MUAYENEDE BULGULAR SAPTANDI, KARARA İTİRAZ EDECEK

Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen C.H.'nin muayenesinde ise fiili livatanın gerçekleştiğine dair kesin bulgular saptandığı sonucuna varıldığı belirlendi. C.H.'nin avukatının, Adli Tıp Kurumunun bu raporunun ardından, iki şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz edeceği bildirildi.

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