İki Dostun Hatıraları: Gustav Jung ve Hermann Hesse

İki dünya savaşı görmüş iki büyük bilge… Birçoğumuzun tanıdığı bildiği isimler; Carl Gustav Jung ve Hermann Hesse! Bu iki yalnız adam Avrupa’yı düşünceleri ve yarattıkları eserleriyle derinden sarstı. Her ikisi de çok başarılı bir hayat geçirdi. Peki, bu başarı nereden kaynaklanıyordu? Çok çalışmanın etkisi vardı elbette; ama çok çalışmak yetmez! İnsanın içinde derin bir çukur olmalı; yalnızlıkla ve anlaşılmamakla, her gün daha fazla oyulan bir çukur… İşte buydu bu iki dehanın başarısının sırrı. Bu da ömürlerinin son demlerinde tanışıp dost olmalarına neden olacaktı. Miguel Serrano’nun “Carl Gustav Jung ve Hermann Hesse - İki Dostun Hatıraları” adlı romanında, bu iki dehanın nasıl dost oldukları, mektuplar ve anıların yanı sıra Hesse'nin özel çizimleri ve "Piktor'un Başkalaşımı" adlı daha önce basılmamış bir öyküsü de yer alıyor. En can alıcı noktası da bu işte. Dünyadaki fiziksel yokluğunun ardından bile bir öyküsünü okuyacağız…

Gelin bu çarpıcı eserin içeriğine birlikte bir bakalım...

(Yazarı Miguel Serrano)

GUSTAV JUNG VE HERMANN HESSE

Jung, Avrupa’nın ve hatta dünyanın en önemli psikiyatristlerinden biriydi. Din ile bilim arasındaki tezatlıklara şahit oldu ve tercihini bilimden yana kullandı. Ancak hiçbir zaman bilinmeze olan ilgisini yitirmedi ve bilimini de bu doğrultuda geliştirdi.

Jung, Protestan bir Hristiyandı; hiçbir zaman kiliseye gitmemiş olsa da, tam anlamıyla ateist olmamıştı. Jung’un ailesinde hem hekimlik, hem de din hüküm sürmüştü. Bu durum onda hayatı ve hatta var olan her şeyi sorgulama yetisi geliştirmişti. Annesinin küçük yaşta hastalanıp onu 3 ay yalnız bırakması, hayatı boyunca kadınlara güvensiz olmasına neden olacaktı. Meslek olarak psikiyatrist olmayı kendi tercih etti. Yalnız kalmayı “kendine olan özlemini gidermek” olarak görüyordu. Hermann Hesse ile ömrünün son zamanlarında tanıştılar.

(Carl Gustav Jung)

Hesse, küçük yaşta babasının baskısıyla karşı karşıya kaldı. Babası, kilise eğitimi görmesini istiyordu, bu nedenle kilise eğitimi veren bir okula kaydetti Hesse’i. Hesse, daha fazla dayanamadı ve okuldan kaçtı. Onun için kötü günler böylelikle başlamış oldu. Ardından farklı bir dönem geçiren, anne ve babasıyla pek çok konuda anlaşmazlığa düşen yazar, intihar girişiminde bulunduktan sonra gözlem altında tutulması için “Bad Boll” isimli enstitüye yatırıldı. Carl Jung’un öğrencisi Lang’ın tedavi ettiği Hesse’in ruhbilime ve Jung’a duyduğu ilgi bu durum sonrasında körüklenerek iç dünyasının zenginleşmesine kaynaklık etti.

1918 yılı onun için zorlu geçti; eşinin şizofreni hastalığı ilerlemişti ve bazı başka sorunların da etkisiyle aynı yıl boşandılar. Ağır buhranlı bir dönem geçiren Hesse, psikoterapi almaya başladı. Fakat bedensel ve ruhsal durumu uzun bir zaman psikolojik tedavi görecek kadar ağırdı. Hesse, psikolojik yorgunluğunu şiiriyle şöyle anlatıyordu:

“Mutluluktan uzak yıllar

Tüm yıllar tutmuş fırtına

Yurt, vatan toprağı nerede

Yalnızca sapa yol ve suç

Tanrının eli ruhumun üzerine

Bastırır bir yük gibi ağır”

(Hermann Hesse)

Psikoterapisti Jung’un öğrencisi olan Dr. Joseph Lang idi. Bu sayede psikanaliz ile tanışan Hesse, bireyin iç dünyasına yönelik anlayışını derinleştirdi. Jung ile bu tedavi sırasında tanışma fırsatı buldu. Ondan eserlerine yansıyacak kadar etkilenmişti. “Demian” adlı eserİ, bu etkileşimin ilk göstergesi oldu.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Her ikisine de derin bir dostlukla bağlı olan Serrano, onlarla yaşadıklarını, aralarında geçen uzun sohbetleri, kitaplar dolusu yazışmalarını ve dostlukları boyunca onlardan öğrendiklerini güçlü bir anlatıyla kaleme alıyor. Üstelik iki büyük ustanın düşünsel ve ruhsal dünyalarına ışık tutmakla kalmıyor, bir döneme de tanıklık ediyor ayrıca.”

Gustav Jung ve Hermann Hesse - İki Dostun Anıları

Miguel Serrano

Destek Yay.

S.: 176

*

Sonay Karaman

Instagram: biyografivekitap