1 Londra'da 'kahraman imam'a İslamofobik saldırı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Finsbury Park Camisi İmamı Muhammed Mahmud, önce otobüste bir yolcunun hakaretine, daha sonra da bir bisikletlinin tükürüğüne maruz kaldığını söyledi.

2 42 yıllık muhtar ölü bulundu Ofisinde kanlar içinde bulunan bir mahalle muhtarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 Mısır’da silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı Mısır’da bir kişinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

4 Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı Park yeri yüzünden komşu iki aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir şahıs yaralanırken, bıçaklı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

5 İki duvar arasına sıkışan küçük çocuk kurtarıldı Çin’in Şantung eyaletinde iki duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki küçük çocuk itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

6 7-2 biten maçta atılan güzel goller Paraguay Ligi'nde, Cerro Porteno ile Sol de America arasında oynanan mücadele 7-2 sona erdi. Maçta atılan gollerden birkaçı ise izlenmeye değer.