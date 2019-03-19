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İki duvar arasına sıkışan küçük çocuk kurtarıldı

Çin’in Şantung eyaletinde iki duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki küçük çocuk itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İHA | 19.03.2019 - 21:04..
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Çin’in Şantung eyaletindeki Liaocheng şehrinde iki duvar arasındaki 25 santimetrelik boşluğa sıkışıp kalan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yarım saatte sıkıştığı yerden çıkartıldı.

İki duvar arasına sıkışan küçük çocuk kurtarıldı

OPERASYONLA KURTARULDI

Kurtarma operasyonu sırasında çocuğun yaralanmasını önlemek için gerekli tüm önlemler alındı. İtfaiye ekipleri çocuğun başının zarar görmemesi için başına havlu sararak korumaya çalıştı. Küçük çocuk duvarın bir kısmı yıkılarak kurtarılırken, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

İki duvar arasına sıkışan küçük çocuk kurtarıldı VİDEO

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