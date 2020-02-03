İstanbul'un Tuzla ilçesinde, arkadaş olan iki genç, bir kafeden çıkıp sokakta yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki genç daha sonra sokak ortasında birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladı. Gençlerden biri yere düşürdüğü kişiye art arda yumruklar savururken, çevredekiler kavgaya müdahale etti.

İki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası ViDEO

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Kavgaya karışan gençlerden biri olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar diğer genci zapt etmekte güçlük çekti. Gençlerin kavgası çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede sonlandı.