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Filistin ve İsrail bayrağı altında Türkiye protestosu

1 Haberi olmadan gelen kredi kartı başını yaktı Herhangi bir müracaatı ve sözleşmesi bulunmamasına rağmen kimlik bilgileri kullanılarak adına kredi kartı çıkartılan tüketici, mahkemeye başvurdu. 10 yıl son Yargıtay, 'haklısın' dedi.

2 HDP, Mehmetçik'in operasyonunu işgal olarak gördü Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, TSK'nın operasyonunu işgal olarak nitelendirdi bununla ilgili saçma bir video hazırladı.

3 Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü Mut ilçesinde kaçak kazı yaptığı ihbarı alan jandarma ekipleri, B.S. ve Y.G.'yi suçüstü yakalandı. Sorgulamanın ardından iki şüpheli serbest bırakıldı.

4 İki gün önce işe başladığı inşaattan düşüp, öldü Esenyurt’ta iki gün önce çalışmaya başladığı bir bina inşaatının 5’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları şoka girerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

5 Temizlik işçileri parkta yanmış kedi ölüsü buldu Bursa'daki bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı ve üzerinde ızgara teli izleri bulunduğu belirtildi.

6 Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.