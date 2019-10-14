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İki gün önce işe başladığı inşaattan düşüp, öldü

Esenyurt’ta iki gün önce çalışmaya başladığı bir bina inşaatının 5’inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları şoka girerken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA | 14.10.2019 - 09:15..
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İstanbul Esenyurt'ta yapımı devam eden inşaatın 5’inci katında çalışan H.G. (39), dengesini kaybedip, düştü.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakılan H.G., ağır yaralandı.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ŞOK YAŞADI

İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak, H.G.’nin çalışma arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.

İki gün önce işe başladığı inşaattan düşüp, öldü

DAHA 2 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLADI

39 yaşındaki H.G.’nin inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi, çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Kaldırıma oturan işçiler, uzun süre yerlerinden kalkamadı. 5’inci kattan düşerek hayatını kaybeden H.G.’nin ise iki gün önce inşaatta işe başladığını öğrenildi.

İki gün önce işe başladığı inşaattan düşüp, öldü

Polis, H.G.’nin ölümüyle ilgili tahkikat başlattı.

İki gün önce işe başladığı inşaattan düşüp, öldü

İki gün önce işe başladığı inşaattan düşüp, öldü

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