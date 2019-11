ABD'li model iki haftada bir deri değiştiriyor

ABD'de yaşayan Jeyza Gary, derisinin iki haftada bir dökülmesine neden olan nadir görülen kalıtsal bir hastalığa sahip...

Gary, çevresinin de desteği ile bu durumu bir fırsata çevirdi ve şimdi tanınan bir model oldu.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

İki yıl önce lisans eğitimini tamamlayan Gary model olma hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu. Ünlü bir ajans ile anlaşan isim, ilk olarak bir derginin kapağında yer aldı.

''İKTİYOZİS HASTALIĞI DENİLEN BİR CİLT HASTALIĞIYLA DOĞDUM''

Jeyza Gary, Jessica Cruel’e vermiş olduğu röportajda hayatını ve yaşadıklarını anlattı: “İktiyozis hastalığı denilen bir cilt hastalığıyla doğdum. Hastalık, 100 binde 1 görülüyor. Doğduğumda yüzüm ve cildim çok dar ve parlaktı. Doktorlar ilk başta sorunun ne olduğunu anlayamadılar; bu yüzden bir hafta boyunca hastanede kaldım.





''ANNEM SAYESİNDE HİÇBİR ZAMAN AYRIMCILIĞA UĞRAMADIM''

Annesinin en büyük savunucusu olduğunu düşünen Gary şunları söyledi: ''Annem okulun ilk günü tüm sınıfın önünde hastalığımın ne olduğunu anlatıp beni arkadaşlarımla tanıştırdı. ''Her 10 ila 12 günde bir cildi yenileniyor. Bulaşıcı değil. Jeyza da tıpkı herkes gibi, sizler gibi’'dedi. Annem, kendimi nasıl savunacağımı bilmediğim zamanlardan beri benim en büyük savunucum. Onun sayesinde hiçbir zaman ayrımcılığa uğradığımı hissetmedim.''





''HER ŞEY OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ''

Çevresinin desteği üzerine teşvik olan Gary, profesyonel fotoğraflar çekindikten sonra ajanslara başvuru yaptığı belirterek şunları söyledi: ''Yıllar sonra, geçtiğimiz Eylül ayında We Speak Model Management'tan beni New York'a davet eden bir e-posta aldım, ama Kuzey Carolina'da devasa bir kasırganın ortasında olduğumuz için gidemedim. İlk başta endişelendim. ‘Bu benim şansım’ diye düşündüm. Ama sonra kendimi dizginledim ve “Tanrı'nın sizin için istediği şey buysa, bir gün mutlaka olur” dedim. Ardından, Nisan ayında aynı ajanstan ikinci bir mail aldım ve Mayıs ayının başında anlaşma imzaladım. Şimdiyse, her şey olması gerektiği gibi.”