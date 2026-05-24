İki ilde kaçak alkol operasyonu: 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda ekipler tarafından 8 ay süren istihbari ve teknik takip gerçekleştirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Adana ve Konya illerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 BİN 633 LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda toplam 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.