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İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı

Bingöl ve İstanbul'da 6 ay süren çalışma sonucu gerçekleştirilen operasyonda 150 farklı kişiye ait tapu senedi ele geçirildi.

DHA | 28.06.2019 - 18:10..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bingöl ve İstanbul'da tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

SÖZLEŞMELER ELE GEÇİRİLDİ

6 ay süren çalışmalar sonucunda belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 150 farklı kişiye ait tapu senetleri, 1 milyon 300 bin lira tutarında 30 değişik senet, 150 alım satım belgesi, protokoller, sözleşmeler ele geçirildi.

İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı

TEHDİT ETTİLER

Gözaltına alınan şüphelilerin çek, senet kırmak ve ticaret yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle 15 milyon lira üzerinde faizli olarak ödünç para verip, borçlarını ödemeyen kişilere ise baskı ve tehditte bulundukları belirlendi.

İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı

Şüphelilerin incelenen banka hesaplarında ise toplam işlem hacimlerinin 150 milyon TL’nin üzerinde olduğu tespit edildi. Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

İki ilde tefeci operasyonu: 13 gözaltı

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