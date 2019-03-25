taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.67695
Euro
6.4257
Altın
1317.19
Borsa
98749.18
Gram Altın
241.071

İki kanseri yendi ama aldığı kilolarla başı dertte

Uşak'da yaşayan 38 yaşındaki Aysun Çamtepe, 4 yıl önce karaciğer ve akciğer kanserine yakalandı. İki hastalığı da yenmeyi başaran Çamtepe, tedavileri sırasında 70 kilodan 270 kiloya kadar çıktı.

DHA | 25.03.2019 - 10:27..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

11 sağlık görevlisi tarafından branda ile taşınarak hastaneye kaldırılan Çamtepe, 3 yıldır yerinden kalkamıyor.

Genç annenin en büyük hayali ise, üç çocuğuyla lunaparka, denize, pikniğe gitmek, onlarla top oynayıp, onları okullarına götürebilmek.

AYNI ANDA İKİ KANSERLE MÜCADELE ETTİ

Üç çocuk annesi olan ev kadını Aysun Çamtepe, 2005 yılında 70 kilodayken akciğer ve karaciğer kanserine yakalandı. İki kanserle aynı anda mücadele etmek için Uşak ve İstanbul'daki hastaneler arasında adeta mekik dokuyan Çamtepe tedavisi sırasında 270 kiloya kadar çıktı.

İki kanseri yendi ama aldığı kilolarla başı dertte

TEDAVİLER YÜZÜNDEN AŞIRI KİLO ALDI

Aşırı kiloları nedeniyle 3 yıldır ayağa kalkamayan Çamtepe, 2 ay önce 11 sağlık görevlisi tarafından brandayla taşınarak Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada 2 ay diyet ve ilaç tedavisi gören Çamtepe 60 kilo verebildi. Ancak yine de yatağından  kalkamayan ve ihtiyaçlarını kendi başına göremeyen Çamtepe, "Evden beni 11 kişi brandaya yerleştirip, hastaneye taşıdı. Bu halimden çok utandığım için çocuklarımın yüzüne bakamadım" diyerek, gözyaşı döktü.

İki kanseri yendi ama aldığı kilolarla başı dertte

TEK HAYALİ ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜREBİLMEK

270 kilo olunca hayata küstüğünü belirten Çamtepe, "Yatağa mahkum oldum. Kimseye derdimi anlatamıyorum, çocuklarıma bakamadığım için akrabalarımda kalıyorlar. Bu durum gücüme gidiyor. Bu yaşımda yatağa mahkum olmak zoruma gidiyor. Herkesin yaptığı şeyler benim hayalim oldu. Çocuklarımla lunaparka, denize, pikniğe gitmek, onlarla top oynamak istiyorum. En büyük hayalim ise çocuklarımı okula götürüp getirmek ama onu bile yapamıyorum" diye konuştu.

İki kanseri yendi ama aldığı kilolarla başı dertte

'ÇALIŞAMADIĞIM İÇİN İLAÇLARI ALAMIYORUZ'

İki aydır eşinin yanında hastanede olan 47 yaşındaki Ergün Çamtepe ise eşine bakmak için sık sık hastaneye gittiğinden çalıştığı gübre fabrikasındaki işinden çıkarıldığını belirterek, "Eşimin tedavisi için alması gereken ilaçlar var ancak imkanımız olmadığı için alamıyoruz. Çevremizdeki kişilerden borç alıyoruz, eczanelere de borçlarımız var. 3 aydır 500 lira olan ev kirasını ödeyemiyoruz. Eşimin alması gereken ilaçlar da yurt dışından dövizle geliyor, SGK karşılamıyor. Eşim için devlet bize 440 lira yardım, ona baktığım için de bana 1300 lira yardım yapıyor ancak bunlar yetmiyor" diye konuştu.


İki kanseri yendi ama aldığı kilolarla başı dertte

İki kanseri yendi ama aldığı kilolarla başı dertte

İki kanseri yendi ama aldığı kilolarla başı dertte

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

177
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

189
Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

44
Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

58
Yeni İpek Yolu için İtalya ile Çin arasında mutabakat

Yeni İpek Yolu için İtalya ile Çin arasında mutabakat

29
NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

113
Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı

Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir