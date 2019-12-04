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İki kardeş okula gidebilmek için her gün 3 kilometre yürüyor

Çorum’daki Çerkes köyünde yaşayan bir ailesinin 2 çocuğu, okula gidebilmek için eşek ve köpekleri eşliğinde dik ve zorlu patika yoldan geçiyor.

DHA | 04.12.2019 - 15:46..
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Çorum'un ​Bayat ilçesi Çerkes köyünün Bağlar Mahallesi'nde oturan Erdem (8) ve Devlet Yavaş (9) kardeşler, evlerine araç yolu olmadığı için köy merkezindeki okula, her gün yaya olarak gidip geliyor.

Eşek ve köpekleri eşliğinde dik ve zorlu patika yoldan her gün 3 kilometre yürüyüp okula ulaşan iki kardeş, ders bitiminin ardından aynı yoldan geri dönüyor.

İki kardeş okula gidebilmek için her gün 3 kilometre yürüyor

ÇÖZÜM İSTİYOR

Çocuklarının zorlu yolculuğunu görüntüleyen Abdullah Yavaş, yol sorununa çözüm bulunmasını istedi. Yavaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İki kardeş okula gidebilmek için her gün 3 kilometre yürüyor

3 YILDIR EŞEKLE GİDİP GELİYORLAR

Çocuklarının yolda yabani hayvanlarla karşılaştığını anlatan Abdullah Yavaş, "Ben 4 çocuk babasıyım. Mezrada yol sorunumuz var. Yani 7 kilometrelik yolumuz yapılırsa, evimizin önüne kadar servis gelip, çocuklarım artık okula eşek ile değil, servisle gidebilecekler. 3 yıldır yolumuza yetkililer hiçbir çözüm bulamadı. Çocuklarımız okuldan döndüklerinde derin bir nefes alıyoruz. Zaten üzerleri başları çamur dönüyorlar. Biz bu sıkıntıyı 3 yıldır çekiyoruz.” dedi.

İki kardeş okula gidebilmek için her gün 3 kilometre yürüyor

İki kardeş okula gidebilmek için her gün 3 kilometre yürüyor

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