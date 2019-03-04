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İki kardeşi ölen ağabey yas evinin önünde intihar etti

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi, yas evinde kendini silahla vurdu.

DHA | 04.03.2019 - 02:23..
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Arnavutköy'de, aralarında 'dolmuş kahyalığı' nedeniyle bir süredir husumet bulunduğu öğrenilen iki grup, silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, yakınlarının yas evi olarak toplandığı kendi evinin önünde, akşam saatlerinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti.

İki kardeşi ölen ağabey yas evinin önünde intihar etti

İki kardeşi ölen ağabey yas evinin önünde intihar etti VİDEO

SİLAH TUTUKLULUK YAPTI, YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kendi evinin önünde kafasına ateş eden ağabeyin, kullandığı silahın tutukluluk yaptığı ve yaralanan Yaşar Yıldız'a ilk müdahaleyi çevredekilerin yaparak, kan kaybını önlediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Yaşar Yıldız, ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan Yaşar Yıldız'ın, ilerleyen saatlerde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Ağabey Yıldız'ın durumu ciddiyetini koruyor.

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