İki kardeşin ölümüne neden olan sürücü tazminat ödeyecek

İstanbul Pendik’te Tuğba Özdemir (22) ve kardeşi Tuğçe Özdemir (21), iş başvurusu yaptıktan sonra evlerine gitmek için yola çıktı.

18 Temmuz 2017 tarihinde kız kardeşler kaldırımda yürüdüğü sırada Dursun Hazır'ın hakimiyetindeki otomobil, önce yol kenarındaki araca ardından kız kardeşlere çarptı. Kazada, Tuğba ve Tuğçe kardeşler hayatını kaybetti.

TAM VE ASLİ KUSURLU ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dursun Hazır hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanığın çift yönlü bölünmüş yolda viraja aşırı hızla girdiği, şehir içi seyir kurallarına uymadığı ve kazanın meydana gelişinde tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi.

8 AY TUTUKLU KALDI

Yargılama sonucunda sürücü Dursun Hazır, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 5 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Sanık, 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

İki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü tazminat ödeyecek İZLE

AİLE 3 MİLYON LİRA İSTEDİ

Tahliyenin ardından hayatını kaybeden kardeşlerin ailesi, sanık hakkında bir başka dava daha açarak, toplamda 3 milyon lira tazminat talep etti. Davanın karar duruşması, Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada söz alan davacı avukatı Yahya Tun, “Müvekkilim 2 kızını da trafik kazasında kaybetmiştir. Talebimiz doğrultusunda manevi tazminatın kabulüne karar verilmesini istiyoruz.” dedi.

"MADDİ İMKANI OLSA FAZLASINI ÖDEMEK İSTEMEKTEDİR"

Davalı avukatı Neşet Açıkgöz ise “Müvekkilim kazadan dolayı çok üzgündür. Kazadan sonra tutuklanmıştır, ailesi vasıtasıyla taziyesini sunmuştur. Ceza yargılaması devam ederken, 3 milyon talepli iş bu dava açılmıştır. Müvekkilimin maddi imkanı olsa, fazlasını ödemek istemektedir.” diye konuştu.

290 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davayı karara bağlayan mahkeme, manevi tazminat talebi yönünden davanın kısmen kabulüne hükmetti. Sanık Dursun Hazır’ın; kardeşlerin babası Yılmaz Özdemir’e 100 bin, annesi Fatma Özdemir’e 100 bin, kardeşleri Hayrünnisa Nur Özdemir’e ise 90 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.